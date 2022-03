Bandidos dão tiros para o alto durante assalto na Ceasa de Caratinga

O Banco de Caixas de Caratinga tornou-se um ambiente de medo e insegurança depois do assalto (foto: Reprodução Redes Sociais)

Dois homens armados com revólveres assaltaram, na mdrugada desta nesta quinta-feira (10/3), um comprador na Ceasa de Caratinga, na Zona da Mata. O assalto foi filmado pelas câmeras do circuito interno de segurança do local.

Os homens chegaram ao local em uma motocicleta e entraram na área do Banco de Caixas – onde ficam acondicionadas embalagens para os produtos – por volta de 2h20. Um dos homens rendeu dois funcionários da Ceasa e, com arma em punho, levou os dois para um outro espaço e chegou a agredi-los.

Após as agressões, os criminosos roubaram o dinheiro que um comprador, de Muriaé, havia levado para fazer as compras.

Os dois homens chegaram a atirar para o alto, como forma de intimidar os compradores e os funcionários da Ceasa, mas ninguém se feriu.









O gerente da Ceasa de Caratinga, Joaquim Nunes, disse que este foi o primeiro caso de assalto no local. Ele disse que funcionários, produtores e compradores dos produtores da Ceasa estão inseguros depois do acontecimento desta madrugada, e sugeriu a instalação de um posto avançado da Polícia Militar.

Joaquim Nunes disse que está estudando uma forma de mudar o horário de abertura da Ceasa, como forma de dar mais segurança às pessoas que frequentam o espaço. A Polícia Militar esteve no local, teve acesso às imagens das câmeras, e continua em rastreamento para capturar os dois homens que assaltaram o comprador.