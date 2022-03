Suposto matador de aluguel de Pernambuco é preso em Minas

Matador de aluguel foi levado para a Delegacia de Plantão de Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/EM/D. A. Press )

A Polícia Militar prendeu, em Francisco Sá, no Norte de Minas, um homem, de 24 anos, natural de Pernambuco, apontado como “matador de aluguel”. Segundo as investigações, ele saiu do estado nordestino para matar uma pessoa em São Paulo e receberia R$ 10 mil pelo “serviço”. A suposta vítima escapou por não ter sido encontrada.

O suspeito, identificado como Adervan Adauto da Silva, era um dos passageiros de um ônibus que estava parado no estacionamento de um posto de combustíveis no Km 484 da BR-251, nessa quarta-feira (9/03) à noite. O ônibus, que seguia de São Paulo para Pernambuco, foi apreendido durante uma fiscalização de trânsito.



Conforme o comando da 11ª Regional da Polícia Militar (RPM) de Montes Claros, o suspeito vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da PM de Pernambuco, que repassou informações para a corporação mineira.



Ao ser abordado pelos militares com outros passageiros do ônibus o suposto “matador de aluguel” estava de posse de uma bolsa feminina, de cor preta, que tentou esconder debaixo de um travesseiro.



A bolsa foi apreendida pela PM. Dentro dela foi encontrado um revólver calibre 38 carregado com cinco munições. Também foram apreendidas outras 10 munições, que estavam em um saco plástico, na mesma bolsa.

Com o suspeito, a Polícia Militar encontrou ainda a fotografia de uma pessoa, impressa em uma folha de papel. De acordo com o boletim de ocorrência, a princípio, o suspeito alegou que foi ao encontro da pessoa da foto “em busca de emprego”. Mas acabou confessando que, na verdade, se tratava do alvo que ele mataria por R$ 10 mil.



Ainda segundo a PM, o homem revelou que não cometeu o homicídio encomendado porque não localizou a vítima, que não teve os dados revelados. Também não foi revelado o nome de quem contratou o suposto “matador de aluguel”. Ele foi levado para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Montes Claros.