Jovem é incendiado no meio da rua em BH

A Polícia Militar (PM) identificou e prendeu um homem de 38 anos suspeito de botar fogo em outro rapaz no meio da rua em Belo Horizonte. O crime foi na madrugada dessa quarta-feira (9/3). A vítima teve 20% do corpo queimado e segue internada no Hospital João XXIII. O crime teria sido motivado por brigas anteriores entre os dois. A Polícia Civil investiga o caso.









Uma câmera do sistema Olho Vivo flagrou o momento em que o jovem é atacado. A Polícia Militar verificou também que autor e vítima se conheciam e chegaram a se sentar juntos na porta de uma lanchonete do outro lado da rua.





A vítima, então, se desloca para a porta de uma drogaria e, um tempo depois, o autor vai atrás para atacá-la. O homem fugiu subindo a Rua Galba Veloso, em direção à Rua Pouso Alegre. Ele foi localizado pela polícia ainda ontem.