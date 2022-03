Suspeito de ter matado nove cães queimados deve se apresentar em Uberaba

O homem que matou nove cães queimados em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite de 26 de fevereiro, deve se apresentar na Delegacia de Polícia Civil do município. O delegado Elinton Feitoza, responsável pelo caso, disse para a Rádio JM que o advogado do suspeito já protocolou pedido de apresentação do cliente para que ele preste depoimento à PC de Uberaba.