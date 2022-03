Homem é executado com 14 tiros

Crime ocorreu em casa alugada para festas na Rua dos Tucanos (foto: Reprodução da internet/Google Street View)

Um homem de 27 anos foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (10/3) no Bairro Maria Adélia, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Chegando ao local, os policiais encontraram a vítima caída no local. De acordo com a PM, a perícia da Polícia Civil constatou que ele foi executado com 14 disparos. A vítima já tinha passagens pela polícia, entre elas, por homicídio. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).





Ainda segundo a PM, não há informações sobre testemunhas ou a possível motivação do crime. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.