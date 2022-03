Tiro atinge sapato de motorista de ônibus durante assalto em rodovia

Um motorista de ônibus passou por apuros na madrugada desta quarta-feira (9/3) ao trafegar pela BR-365, próximo ao distrito de Celso Bueno, em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. Bandidos atiraram contra o veículo e um dos projéteis atingiu o sapato do condutor, que não foi atingido por um triz. Ele relatou dor e ao tirar o calçado percebeu uma vermelhidão no pé.

Imagens mostram perfurações na lataria do ônibus e vermelhidão no pé do motorista





O disparo atravessou a lataria e acertou o solado do sapato do motorista, que imediatamente parou o veículo. Ele sofreu apenas um ferimento superficial no pé.

Na sequência, os bandidos renderam os ocupantes e levaram o veículo para o interior de uma plantação de eucaliptos. Os criminosos pegaram dinheiro e celulares das vítimas. Após o roubo, eles fugiram do local. A polícia segue nas buscas pelos autores.

Apesar do susto, nenhum dos passageiros ficou ferido. Após o registro da ocorrência, todos seguiram viagem em segurança.