Pouso Alegre: motociclista impede assalto jogando moto em bandidos; veja

Magson Gomes - Portal Terra do Mandu

Homem impede que criminosos assaltem mulher em semáforo no Sul de MG (foto: Câmeras de segurança / Redes Sociais)

Um motociclista impediu que uma mulher tivesse sua bolsa furtada por uma dupla, que estava em uma outra moto, nesta terça-feira (15/3), em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O caso ocorreu por volta das 7h, na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, mas as imagens de uma câmera de segurança viralizaram no período da noite.



“Ontem à noite os vídeos chegaram pra mim, amigos conhecidos que me reconheceram, e com isso os elogios e a críticas. Mas isso foi coisa da minha pessoa, não penso duas vezes”, contou o motociclista em entrevista ao portal "Terra do Mandu".

O motociclista preferiu não se identificar, mas contou que tem 33 anos e é natural da zona rural de Silvianópolis. Ele mora em Pouso Alegre desde 2008, onde atualmente trabalha como operador de guindaste e máquinas pesadas.

Como ocorreu a ação

Pelo vídeo, é possível ver que a dupla se aproxima e o garupa puxa a bolsa da mulher, que para sua moto na fila de carros, em um semáforo. Neste momento, um motociclista que vem logo atrás percebe a ação dos criminosos e joga sua moto contra eles. Os ladrões fogem, subindo na calçada.







A mulher chegou a cair da moto ao ser desequilibrada durante a tentativa de roubo, mas não sofreu ferimentos. Segundo a Polícia Militar, ninguém fez registro dessa ocorrência.



“Foi coisa de momento, nem sei contar. Quando vi o cara agarrando a bolsa da mulher, minha reação já foi ir pra cima deles. Graças a Deus deu tudo certo pra moça, nada aconteceu”, comentou.



O motociclista contou que desde que a Avenida Dick 1 está em obras, ele está usando a Avenida Vereador Antônio da Costa Rios como rota para chegar ao trabalho. Além disso, ele disse que chegou a reparar a dupla na moto, minutos antes da tentativa de assalto, e que estranhou que o veículo estivesse sem placa.

“Eu já vinha acompanhado eles desde a Biofísica, porém sem saber de nada. Só achei estranho a motocicleta deles estar sem placas, mas tem sido normal motos assim depois da lei que as placas não são mais com lacres. Aí aconteceu tudo isso, só não esperava que ia gerar essa repercussão toda”, comentou.

“A sorte minha, ou deles, é que faço esse caminho com três colegas, de motos também, pois trabalhamos na mesma empresa. Geralmente a gente se encontra próximo o Alvorada, só que ontem eu fui na frente deles. Se estivéssemos nós três, não sei o que ia acontecer (risos)”, completou. (Iago Almeida / Especial para o EM)