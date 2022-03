Galpão de empresa de material reciclável pega fogo em Sabará

Galpão pegou fogo na manhã desta quinta-feira (17/03) (foto: Google Street View)

Um incêndio atingiu um galpão de uma empresa de materiais recicláveis e lixo na manhã desta quinta-feira (17/3), na divisa entre as cidades de Sabará e Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O risco era do fogo se propagar e alcançar um tanque de combustível. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar as chamas e o grande volume de fumaça.

Após o combate, as equipes reviraram o grande volume de material queimado para realização do rescaldo e eliminação do risco.

Ninguém se feriu e as causas do incêndio serão investigadas.