Vídeo: Mulher é sequestrada a caminho do trabalho em Governador Valadares

Uma mulher foi sequestrada na manhã desta sexta-feira (23/9) na Avenida Venceslau Braz, Bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Câmeras de segurança de uma loja registraram o momento do sequestro, que ocorreu às 06h57.As imagens mostram a vítima andando de bicicleta. Um carro branco se aproxima dela e a fecha. Um homem então abre a porta traseira do veículo, desce e puxa a jovem pelo braço. Imobilizada, ela tanta se desvencilhar do sequestrador, mas é empurrada para dentro do veículo. Em poucos segundos, o motorista dá a partida e foge em alta velocidade.