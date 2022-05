Carro é furtado com bebê no banco de trás e sequestro acaba em perseguição

Sargento Lacerda após resgate da criança (foto: PMMG/Divulgação ) O sequestro de um bebê de três meses, em Paracatu, região Noroeste de Minas Gerais, terminou em perseguição em alta velocidade na BR-040. A criança estava no banco traseiro de um veículo que foi furtado pelo criminoso na manhã de domingo (15/5). Um suspeito de 27 anos foi detido pela Polícia Militar e o bebê, resgatado ileso.





Segundo a corporação, a mãe da criança parou o veículo na porta de uma padaria na rua Donizete Victor Rodrigues, bairro Bela Vista. A mulher deixou a chave na ignição com a criança dentro. Nesse momento, o autor entrou no veículo e deixou o local em direção à rodovia, levando a criança no banco traseiro.









A menina de três meses estava caída no assoalho traseiro do veículo, mas não tinha ferimentos.

Perseguição

PERSEGUIÇÃO NA BR-040

Um bebê de três meses estava no banco traseiro de um carro furtado por um criminoso. Para salvar a criança, uma perseguição em alta velocidade se formou na BR-040, em Minas. pic.twitter.com/TnZ8qTdbY8 %u2014 Estado de Minas (@em_com) May 16, 2022





Para evitar acidentes as equipes policiais balizaram o trânsito da rodovia próxima a Paracatu, desviando e reduzindo a velocidade dos veículos que vinham em sentido contrário à Brasília. “Em certo momento os militares efetuaram disparos de borracha contra o autor, mesmo assim ele continuava insistindo na fuga”, pontua a corporação.





Somente após ter os quatro pneus furados, o suspeito parou o veículo. “Nesse momento o autor desceu do carro, tentou fugir a pé e resistiu à prisão. Assim, foi imobilizado e preso pelos policiais”. O homem é morador da cidade de Paracatu e já tem diversas passagens pela polícia. O veículo recuperado foi removido para depósito.