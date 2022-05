Homem é preso por sequestro e cárcere privado de jovem em Betim

Militares dos Batalhões 33º e 66º colocaram fim a sequestro e cárcere privado (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (16/5), no Bairro Jardim Brasília, em Betim, por envolvimento com sequestro, cárcere privado e lesão corporal. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (16/5), no Bairro Jardim Brasília, em Betim, por envolvimento com sequestro, cárcere privado e lesão corporal.





Durante a Operação Cerco e Bloqueio entre os Batalhões 33º e 66º, os militares conseguiram encontrar o veículo com um dos criminosos, um Siena de cor prata, com manchas de sangue no porta-malas.









Apesar de conseguir escapar do veículo, a vítima foi identificada pelos militares momentos depois. O rapaz confirmou o sequestro e cárcere privado, mas negou ter envolvimento com o tráfico.





Também na noite desta segunda, militares do Batalhão Rotam prenderam dois homens com cinco pistolas, um fuzil, um revólver, munições de vários calibres, celulares e R$ 9.500 em espécie. Com os suspeitos também estava um veículo de passeio que foi apreendido.