Jornalista é agredido a pedradas por vereador em Minas

Nesta segunda, o jornalista disse que foi chamado para checar uma denúncia em um bairro rural e, ao chegar no local, encontrou com o vereador Paulo Luiz de Cantuária (MDB), mais conhecido como Bem-te-vi.



Um jornalista foi agredido a pedradas por um vereador. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (16/05), em Ouro Fino, no Sul de Minas. Alexandre Megale tem um canal no YouTube com notícias policiais e polêmicas envolvendo políticos locais.





O advogado do jornalista, Felipe Corol, disse que a agressão teria sido motivada por informações divulgadas pelo jornalista em seu canal, envolvendo processo judicial a que o vereador responde.



Megale foi atingido no ombro, mão e cabeça. Ele disse que o vereador só parou com as agressões quando uma pessoa gritou o nome dele. O jornalista foi levado para exames na Santa Casa da cidade. O que diz a polícia