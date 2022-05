PM apreende 105 barras de maconha e prende quadrilha na Grande BH

Material apreendido com quadrilha em Mateus Leme, na Grande BH (foto: PMMG/Reprodução)

Cinco pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas foram presas na noite dessa segunda-feira (09/05), em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma viatura estava fazendo patrulhamento em Santa Luzia e passou por um local conhecido pela venda de drogas na região. Em um beco, os militares avistaram um carro, que tentou fazer o retorno mas foi cercado pelos policiais.

O motorista do veículo ficou nervoso e não conseguiu explicar o que fazia no local. A PM, então, revistou o automóvel e encontrou 20 barras de maconha escondidas no porta-mala.

O suspeito revelou que receberia R$ 500 para transportar o material e tentou trocar sua liberdade pelo endereço onde buscou as drogas. Os militares fingiram aceitar a proposta, pegaram a informação e prenderam o homem.

A Polícia seguiu, então, até Mateus Leme, na Grande BH. Uma viatura ficou posicionada estrategicamente atrás do endereço indicado pelo motorista e os militares conseguiram ver a movimentação de homens repassando barras de drogas.

Os policiais conseguiram cercar os suspeitos e entrar na residência apontada pelo motorista.

Foram apreendidos três celulares, 105 barras de maconha, uma arma de fogo, um caderno de anotações, 21 munições calibre 380, um veículo, R$ 813 e um tonel com embalagens para envolver as drogas.

Ao todo, quatro homens e uma mulher foram presos. Eles têm passagem por lesão corporal, tráfico de drogas, roubo e uso de entorpecentes.

A Polícia Civil foi acionada e está investigando o caso.