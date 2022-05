Crime no Barreiro: polícia prende suspeitos de matar jovem a tiros

Crime aconteceu na Praça do Cristo Redentor, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro (foto: Google Street View)

Dois suspeitos de matar um jovem a tiros no domingo (29/05) na Praça do Cristo Redentor, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, foram presos pela Polícia Militar em Betim, na Região Metropolitana.

A vítima, de 22 anos, estava com a namorada na praça quando levou quatro tiros. Um jovem, de 21 anos, foi preso e um adolescente, de 17, foi apreendido.

Para a PM, os dois contaram que também estavam na praça com outros dois suspeitos e que correram para o carro de um deles após ouvir os disparos. Eles deixaram os dois amigos no caminho e seguiram em direção a Betim, onde foram detidos pela PM

Os dois negaram que tenham atirado na vítima e não quiseram passar o nome desses homens que, supostamente, estavam com eles.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

A perícia esteve na praça.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Betim e a Polícia Civil vai investigar o crime.