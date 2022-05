Chuvas em PE: bombeiros de Minas vão a Recife para reforçar resgates

Alguns dos militares viajaram para o estado às 5h30 desse domingo (29), enquanto outros estão a caminho por estrada (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros (CBMMG))

Para reforçar o trabalho de socorro às vítimas atingidas pelas fortes chuvas no estado de Pernambuco , o Governo de Minas Gerais direcionou 11 militares do Corpo de Bombeiros (CBMMG), nesse domingo (29/5), para ações de apoio a Recife e Região Metropolitana do estado. Até o momento, 84 vítimas fatais foram confirmadas.