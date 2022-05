Chuva em Recife: queda de encostas deixa mais dois mortos na cidade

(foto: Reprodução de vídeo)

TEMPORAL EM PERNAMBUCO

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento exato em que uma casa, localizada em Macaparana, Zona da Mata Norte pernambucana, desaba caindo no Rio Capibaribe Mirim. De acordo com moradores, a casa estava vazia.



A chuva continua a castigar a Região Metropolitana de Recife, no Estado de Pernambuco, Região Nordeste do Brasil, provocando alagamentos e queda de barreiras. Com mais de 100mm registrados nas primeiras horas do dia, duas mortes foram confirmadas nesse sábado (28/5).Durante a madrugada, um homem identificado como Luciano José de Santana, de 47 anos, foi surpreendido dentro de casa pela queda de uma encosta. Os Bombeiros foram acionados, mas já encontraram a vítima sem vida dentro do imóvel, que ficou completamente destruído. Este chamado foi no Sítio dos Pintos, Região Oeste de Recife.Na outra ocorrência, um deslizamento de terra atingiu duas casas no Córrego do Jenipapo, Região Norte do Recife, durante essa madrugada. Nos imóveis moravam sete pessoas. Um jovem de 18 anos, Claudemir Barbosa, foi resgatado sem vida, enquanto outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para receber cuidados médicos.As fortes chuvas atingem a Grande Recife desde o último domingo (22/5). Ao longo da semana, suas consequências resultaram em outras cinco mortes. Em Olinda, na quarta-feira (25/5), três pessoas morreram por deslizamentos de encostas no Córrego do Abacate e no Córrego do Abacaxi.Na mesma cidade, no Bairro de Peixinhos , o motociclista Aureogildo Antônio de Vasconcelos Júnior, de 36 anos, caiu em um canal e foi encontrado sem vida na quinta-feira (26/5). Em Jaboatão dos Guararapes, ontem (27/5), um homem identificado como Alex Rodrigo tentou salvar um cavalo e foi arrastado pela correnteza. O homem de 41 anos morreu, assim como o animal que tentou proteger.A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é de um fim de semana com muita chuva na Região Metropolitana do Recife, Agreste e Zona da Mata Norte e Sul. A Defesa Civil de Pernambuco deixou a população das áreas de risco em alerta, já que o solo está bastante encharcado.Segundo informações da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe), 249 pessoas estão desalojadas e 275 pessoas estão desabrigadas no Estado.