Panela de pressão explode em churrasquinho no Distrito Federal. Veja vídeo

(foto: Reprodução/Redes sociais)

Mais um acidente envolvendo panela de pressão foi registrado no Distrito Federal. Desta vez, o dono do churrasquinho Ponto Certo — localizado em Ceilândia, no Setor O — preparava espetinhos, por volta das 16h30 de ontem (27/5), quando a panela de pressão explodiu na cozinha do estabelecimento.Ao Correio, o empresário, que não quis se identificar, declarou que não sofreu ferimentos e passa bem, e que o estabelecimento não teve maiores danos. “Não aconteceu nada mais e nada menos do que está no vídeo. Está tudo certo comigo, mas não sei se vou abrir o churrasquinho hoje.”Recentemente, um outro acidente com panela de pressão acabou em tragédia. A cozinheira Jade Paz, 32 anos, morreu em decorrência de uma explosão causada pelo utensílio. O caso também aconteceu em Ceilândia, em um restaurante na QNM 18, na área Norte, em 8 de maio. Duas pessoas ficaram feridas e Jade morreu no local, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tentaram reanimar a vítima por cerca de 50 a 60 minutos.