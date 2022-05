Chuvas em PE: sobe para 56 o número de mortos

Bombeiros e defesa civil ainda procura por 56 desaparecido em meio ao caos provocado pelas chuvas em Recife (foto: Diego Nigri/Prefeitura do Recife) O número de pessoas que morreram em meio às fortes chuvas que atingem Pernambuco subiu para 56, informou o governo do estado em boletim divulgado nesta tarde de domingo (29). Nove municípios já decretaram situação de emergência, entre eles a capital, Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana; e São José da Coroa Grande, Nazaré da Mata, Macaparana e São Vicente Ferrer, na Zona da Mata.

Ferreira disse que entrou em contato com as autoridades da Prefeitura de Recife e do estado para colocar as equipes do governo federal à disposição para ajudar no trabalho de resgate.

"Uma equipe da Defesa Civil Nacional vai permanecer aqui enquanto a situação assim demandar para auxiliar as autoridades locais nos próximos passos", informou.





Além de Daniel Ferreira, também fazem parte da comitiva os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga; da Cidadania, Ronaldo Bento; e do Turismo, Carlos Brito.





De acordo com a Prefeitura do Recife, o alerta de fortes chuvas neste final de semana continua. A Defesa Civil estadual orienta que moradores de áreas de risco deixem morros e encostas e busquem abrigos seguros.