Energia elétrica: bandeira verde continuará em junho, diz Aneel

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (27/5), a manutenção da bandeira verde para os consumidores no mês de junho. Em nota, a empresa informou a indicação de "condições favoráveis de geração de energia" e reiterou que as contas de luz seguem sem cobrança adicional.De setembro de 2021 a 15 de abril, os contribuintes enfrentavam o aumento de R$ 14,20 por 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, por conta da escassez hídrica nos principais reservatórios do país.A Aneel e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informaram que a bandeira verde deverá ser mantida para todos os consumidores até o final de 2022. Por outro lado, o adicional pode voltar a partir de 2023, a depender dos custos para a produção de energia elétrica.