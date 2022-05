Governador de PE antecipa a nomeação de 92 bombeiros por causa das chuvas

Cidades de Pernambuco sofrem com as chuvas desde o início da última semana (foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), antecipou a nomeação de 92 novos soldados do Corpo de Bombeiros que iriam tomar posse a partir do dia 6 de junho para reforçar o trabalho de socorro às vítimas das chuvas. Os novos contratados começam a trabalhar neste domingo (29/5) a medida que forem se apresentando. O governador também solicitou o apoio do Comando Militar do Nordeste com efetivo, embarcações e aeronaves para o serviço de busca e salvamento.Nas últimas 24 horas, foram registrados 33 óbitos — já há, ao todo, pelo menos 56 mortes . Na ocorrência mais grave, no Jardim Monteverde, área limítrofe entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes, 19 pessoas faleceram por causa de um deslizamento de barreira. No temporal da última quarta-feira já haviam ocorrido outros cinco óbitos."Mobilizamos todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Estadual, da Polícia Militar e da Assistência Social para o suporte aos municípios no atendimento às vítimas das chuvas. Estamos adiantando a nomeação dos novos soldados dos Bombeiros e também solicitei o apoio do Comando Militar do Nordeste", afirmou Paulo Câmara.A Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata e o Agreste de Pernambuco registraram nas últimas 24 horas precipitações acima de 100 milímetros . Itapissuma e Itaquitinga tiveram mais chuva, das 6h da sexta até 6h do sábado, que o total previsto para todo o mês de maio.Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Igarassu e Abreu e Lima registraram precipitações acima de 200 milímetros em 24 horas.