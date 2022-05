Onde estão os sete novos radares em BH

Motoristas devem ficar atentos à sinalização em cinco locais da capital mineira, onde sete novos aparelhos de fiscalização eletrônica foram instalados na última semana.De acordo com a BHTrans (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte), as áreas são críticas em risco de acidentes e os aparelhos começaram a operar na última segunda-feira (23/5).

Os equipamentos instalados são do tipo Detector de Tráfego em Local Proibido (DTLP), Detector de Avanço de Semáforo conjugado com Detector de Parada sobre Faixa de Pedestre (DAS + DPFP), Detector de Avanço de Semáforo conjugado com Detector de Conversão Proibida (DAS DCP) e Detector de Avanço de Semáforo conjugado com Detector de Parada sobre Faixa de Pedestre e Detector de Conversão Proibida (DAS DPFP DCP).