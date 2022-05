Veja onde ficam os novos radares de BH

Cinco novos locais entraram em operação de fiscalização eletrônica na última semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os motoristas de Belo Horizonte devem ficar cada vez mais atentos à sinalização. Cinco novos radares de fiscalização começaram a operar na última segunda-feira (9/5) e, além disso, outros três locais foram homologados para entrarem em operação com equipamento de fiscalização eletrônica na capital mineira.





Os equipamentos instalados na última semana são do tipo Detector de Avanço de Sinal (DAS) e, de forma conjugada, a parada sobre a faixa de pedestre em conjunto com o avanço de semáforo (DAS + DPFP).









Os equipamentos instalados serão do tipo Detector de Tráfego em Local Proibido (DTLP), que fiscalizam caminhões.





Ainda de acordo com a BHTrans, os locais são áreas críticas quanto ao risco de acidentes. A medida visa proporcionar mais segurança a pedestres, ciclistas e motoristas.





"O objetivo dos equipamentos do tipo "Detectores de Avanço de Semáforo" é contribuir efetivamente para redução do número de acidentes e preservar vidas, sobretudo nos casos de atropelamentos. O Detector de Parada sobre Faixa de Pedestre (DPFP) atua de forma conjugada e auxilia na fiscalização de paradas irregulares e assim garantir que a faixa seja utilizada com segurança pelos pedestres" informou a Prefeitura de Belo Horizonte.

Veja os endereços dos novos radares:

1. Avenida Cristiano Machado, esquina com a Rua Professor Pimenta da Veiga - Pista MOVE (Sentido Centro / Bairro)

DAS - Detector de Avanço de Semáforo

2. Avenida Presidente Antônio Carlos, oposto ao Nº 521 - Pista MOVE (Sentido Centro / Bairro)

DAS DPFP - Detector de Avanço Semáforo Detector Parada sobre Faixa de Pedestres

3. Avenida Presidente Antônio Carlos, Nº 521 - Pista MOVE (Sentido Bairro / Centro)

DAS DPFP - Detector de Avanço Semáforo Detector Parada sobre Faixa de Pedestres

4. Avenida Dom Pedro I, Nº 2.062 - Pista MOVE (Sentido Centro / Bairro)

DAS DPFP - Detector de Avanço Semáforo Detector Parada sobre Faixa de Pedestres

5. Avenida Cristiano Machado na esquina com a Rua Jacuí - Pista MOVE e Pista Mista (Sentido Centro / Bairro e Sentido Bairro / Centro)

DAS DPFP - Detector de Avanço Semáforo Detector Parada sobre Faixa de Pedestres

Veja os endereços dos radares a serem instalados:





1. Av. Vilarinho, Nº 1021 (Sentido Bairro / Centro)

DTLP - Detector de Tráfego em Local Proibido

2. Av. Vilarinho, oposto ao Nº 1021 (Sentido Bairro / Centro)

DTLP - Detector de Tráfego em Local Proibido

3. Av. Vilarinho, entre Trincheira José de Souza Machado e Rua Maçon Ribeiro (Centro / Bairro)

DTLP - Detector de Tráfego em Local Proibido





Para conferir a lista completa de radares na capital com a localização, acesse o Portal da Prefeitura.