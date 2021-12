Cidade mineira instala radares que flagram até veículos furtados e roubados

A partir do dia 20 de dezembro, os aparelhos começarão a multar efetivamente (foto: Prefeitura de Poços de Caldas/Divulgação) A Prefeitura de Poços de Caldas, no Sul de Minas, investiu em radares que detectam até veículos furtados. Os equipamentos, instalados em vários pontos estratégicos da cidade, já estão em funcionamento e seguem de forma educativa até o dia 19 de dezembro. A operação efetiva, quando os aparelhos começam a multar, começa no dia 20 de dezembro.









“É uma demanda contínua em poder oferecer mais segurança viária a todos, e os equipamentos de controle de velocidade serão fundamentais para conscientização dos motoristas e naturalmente em evitar o risco de acidentes envolvendo terceiros. Foram desenvolvidos diversos estudos que apontaram a necessidade das instalações nestes pontos com foco na segurança”, explica secretário municipal de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria.





Além de controlar a velocidade na via, os equipamentos contam com o sistema de ‘Cerco Eletrônico’, que detectam placas de veículos com queixa de furto ou roubo.

“Com esse novo sistema de cerco, a secretaria de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal, também poderá receber dados fundamentais de localização de veículos ou motos, que forem produtos de crimes e auxiliar as demais autoridades na recuperação às vítimas e prisão dos autores”, ressalta o secretário.





Então, quem passar pelas ruas Coronel Virgílio Silva, Dr. Mário de Paiva, Caldasita, João Maria Casalinho e na Estrada Municipal Alcifrino Leite de Miranda vai encontrar os radares que funcionam de forma educativa até o dia 19 de dezembro. Ainda segundo a prefeitura, a fiscalização começa de forma efetiva no dia seguinte, 20 de dezembro.