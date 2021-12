Carreta carregada de caixas de leite sai da pista e cai em abismo na BR-381

A carreta ficou totalmente destruída com a queda e a carga de leite espalhada pelo mato (foto: Reprodução/Redes Sociais) Uma carreta carregada com caixas de leite longa vida saiu da pista na BR-381, na altura do KM 335, em Nova Era, e despencou em um abismo, na margem direita da rodovia.

O grave acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (10/12), por volta das 6h, e movimentou equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros.

No momento do resgate, ele reclamava de fortes dores pelo corpo, segundo os socorristas. Motoristas que viram o acidente contaram aos policiais que o caminhoneiro não conseguiu fazer uma curva na altura do km 335 e passou direto, caindo no abismo, em meio à vegetação.

Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, a carreta seguia pela BR-381, sentido Vale do Aço. As caixas de leite ficaram espalhadas, no meio do mato. O local e a carga foram preservados pela polícia.