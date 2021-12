'Blitz da vacina' em Poços de Caldas é suspensa por falha no sistema do SUS

Blitz da Vacinação iria acontecer no terminal urbano de Poços de Caldas (foto: Ascom/divulgação)

A ‘Blitz da Vacinação' contra a COVID-19, que estava marcada para acontecer em Poços de Caldas, no Sul de Minas, foi cancelada após uma falha no sistema do SUS do Ministério da Saúde. Uma nova data será marcada pela prefeitura.

De acordo com a prefeitura, a ação estava prevista para acontecer na tarde desta sexta-feira (10) e também na manhã de sábado (11), no terminal urbano da cidade, mas foi suspensa após problemas no sistema Conecte SUS, do Ministério da Saúde.

“A Blitz de Vacinação COVID-19 não será realizada para que não haja problemas nos registros dos dados. Uma nova data será ainda agendada”, afirma assessoria de imprensa da prefeitura.

A prefeitura informou, por meio de nota, que a vacinação segue na Urca, das 8h às 17h e nas salas de vacina dos bairros, das 8h às 13h, para as pessoas que apresentarem o cartão de vacina.

Poços de Caldas soma 14.571 casos do novo coronavírus e 511 óbitos confirmados pela doença. A cidade já aplicou 135.366 primeiras doses da vacina contra a COVID-19, 123.504 na segunda e outras 19.282 doses de reforço. Além disso, mais de 3 mil moradores receberam a dose única.