Charretes serão substituídas por carruagens elétricas em Poços de Caldas

Serviço de charretes puxadas por cavalos tem prazo para terminar em Poços de Caldas (foto: Ascom/divulgação)

As tradicionais charretes puxadas por animais em Poços de Caldas, no Sul de Minas, vão ser substituídas por carruagens elétricas. A prefeitura elaborou um projeto que está em desenvolvimento e deve ser executado até outubro de 2022. O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Azevedo (PSDB) durante coletiva nesta segunda-feira (6/12).

“Até 4 de outubro de 2022, todas as charretes de tração animal não poderão mais operar no município. A data é, inclusive, uma alusão ao Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais", afirma o prefeito.



Segundo ele, o projeto é bastante ambicioso com carruagens elétricas e tem vários objetivos: Mobilidade Elétrica, Turismo, proteção aos animais e também a valorização ao contexto histórico da cidade, referenciando a vinda de Dom Pedro II a Poços no final do Século XIX, em um período onde carruagens eram utilizadas.



"É uma demanda muito importante que chega até nós há décadas, principalmente pelo Poder Legislativo com inúmeras indicações por parte de vereadores, além de pedidos por parte de comerciantes e da população em geral. Agora temos a solução para que ninguém será prejudicado e o foco principal mantido, para que a cidade saia ganhando”, aponta Sérgio Azevedo.

Prazo estipulado para o fim das charretes foi divulgado pelo prefeito Sérgio Azevedo (foto: Ascom/divulgação)

Durante a coletiva, o prefeito informou que estudos têm sido realizados ao longo dos anos para essa substituição e que, a partir de agora, o trabalho começa a ser desenvolvido em parceria com a DME, PUC Minas Poços de Caldas e o IF Sul de Minas.



A iniciativa faz parte projeto “Poços + Inteligente”, que recentemente inaugurou o primeiro eletroposto de recarga rápida do estado e os investimentos poderão ser viabilizados dentro dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica (P&D) estabelecidos pela ANEEL.

“O projeto é muito interessante e temos tido um retorno excelente. Essa demanda por parte do prefeito chegou até nós do DME e iniciamos nossas pesquisas já que será um modelo totalmente novo. Muitas empresas abraçaram a ideia inovadora, que basicamente será um carro elétrico em formato de carruagem, com toda a segurança e glamour”, explica o gerente de Laboratório e P&D da DME Distribuição, Anderson Muniz.

Segundo a prefeitura, os passeios vão ganhar um novo atrativo turístico com as carruagens. “É um projeto totalmente independente e realizado por parte do município. Será, inclusive, patenteado até devido ao pioneirismo da ação. Seremos provavelmente a primeira cidade do Brasil a implantar uma iniciativa como esta, com várias carruagens elétricas e com inúmeros benefícios. Será um ‘ganha-ganha’ onde buscaremos meios para uma atividade sustentável e os próprios charreteiros, que hoje operam no município, terão prioridade a assumir essas carruagens e receberão capacitação para o novo modelo. Vamos resgatar o contexto histórico local como mais um presente aos 150 anos de Poços, comemorado em 6 de novembro de 2022”, reforça o prefeito.

150 anos de Poços de Caldas

Ainda durante a coletiva, Sérgio Azevedo anunciou o lançamento da Comenda Dom Pedro II, que será uma honraria oferecida a partir dos 150 anos de Poços de Caldas para ser fixada em todos os aniversários do município, em 6 de novembro.

“Será uma forma de homenagear pessoas que são fundamentais para Poços de Caldas ter se tornado o que é hoje, em seus 150 anos de história. Uma honraria a ilustres personalidades do município todo dia 6 de novembro, e em 2022 de forma ainda mais especial com um marco histórico ao município,” finaliza o prefeito.