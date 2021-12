BH se ilumina para o Natal com programação cultural, saiba onde visitar

A decoração de Natal da Praça da liberdade será inaugurada nesta terça-feira (7/12) (foto: Luzes da Liberdade/Divulgação)

As luzes de Natal vão ganhando espaço em Belo Horizonte. E as pessoas já começam a preparar os passeios nos tradicionais pontos iluminados. Este ano, com as flexibilizações em relação aos protocolos da COVID-19, as famílias poderão aproveitar espaços com uma programação cultural para todas as idades. A lista para o roteio de visitas é extensa e vai da Praça da Liberdade, Mangabeiras, região hospitalar até ao Centro.A mais aguardada, a Praça da Liberdade, terá as luzes inaugurada na noite desta terça-feira (7/12). O quadrante e a Alameda Travessia receberão instalações especiais de arte digital com muitas luzes e cores, ficando à disposição do público até 26 de dezembro.Projeções nas fachadas dos prédios históricos que compõem o conjunto arquitetônico também prometem encher os olhos de quem visita a praça nesta época do ano.Para quem quer vivenciar uma programação cultural bem natalina, o Palácio das Mangabeiras abriu as suas portas com o projeto Cidade de Natal. As atrações no local estão agendadas para acontecerem até 23 de dezembro, com apresentações especiais da Orquestra Bachiana, do Coral Inhotim, do espetáculo teatral Circo dos Sonhos e do espetáculo infantil multimídia O Tubarão Martelo.Além das atividades culturais, o local terá tudo que a data tem direito: Casa do Papai Noel, espaço para fotos personalizadas, música, trenzinho, gastronomia e uma verdadeira imersão na mágia do Natal. A programação fixa conta, também, com oficinas de arte e reciclagem, fábrica de brinquedos, espaço kids, lojinhas de decorações, entre outras atrações.Para entrada, os interessados devem comprar os ingressos no site do sympla . A Cemig disponibilizará, nas quartas-feiras, ingressos gratuitos para as escolas públicas e para a população. Portanto, quem se interessar em adquirir uma entrada promocional, deve ficar atento e acompanhar o site do Sympla, pois o número de bilhetes gratuitos é limitado.As ações estão sendo programadas de forma a descentralizar o fluxo de público, evitando aglomerações. A lotação será de mil pessoas simultaneamente. O uso de máscaras de proteção é obrigatório e haverá aferição de temperatura na entrada. O espaço terá totens de álcool em gel, tapetes de sanitização e higienização de ambientes após cada atividade coletiva.A Praça da Liberdade e o Palácio das Mangabeiras são projetos da Cemig. A iniciativa conta com o apoio e a parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).Desde 1º de dezembro, o hipercentro da cidade já está todo iluminado com cerca de mil luzes nas árvores. A campanha 'Natal em Movimento' tem o objetivo de alegrar o público consumidor, nos 18 quarteirões do Centro, além de promover melhorias na segurança e estrutura. A região tem cerca de 22 mil empreendimentos ativos, o maior número da capital.A estratégia foi criada pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico (PBH) para impulsionar a economia. "As atividades estarão voltadas para segurança pública, economia, cultura, obras, limpeza e turismo. Nossa meta é impulsionar o comércio da cidade, setor muito afetado pela pandemia", afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Beato.Além das luzes, a limpeza e desinfecção de ruas e calçadas serão reforçadas até 6 de janeiro. Na segurança, a Guarda Municipal, com a Operação Sentinela, em viatura, a pé ou com o uso de bicicletas, está fazendo o patrulhamento das praças do hipercentro que concentram maior fluxo de pessoas, com abordagens a pessoas em atitude suspeita para coibir ocorrências de furto, roubo e de outros delitos.Um ponto privado também iluminado bem tradicional na capital é o suntuoso prédio do Colégio e Faculdade Arnaldo, na esquina da Avenida Brasil, esquina com a Praça João Pessoa, na região hospitalar. O prédio é decorado no período natalino desde 1998, quando a instituição completou 100 anos.Por lá foram acesas cerca de 72 mil lâmpadas, divididas em 3 mil metros de mangueiras de luzes. "A gente entende que nesse momento em que ainda vivemos uma pandemia, um momento de exceção e recessão econômica, é importante manter essa tradição da iluminação de Natal como uma forma de trazer esperança e alento ao coração das pessoas", afirma o diretor da Faculdade Arnaldo, João Guilherme Porto. A inauguração que ocorreu em 1º de dezembro, contou com a apresentação do violinista argentino Damian Zantedeschi.A unidade do Bairro Anchieta, na região Centro-Sul de BH, também foi decorado. Neste, o prédio está com 240 metros de mangueiras natalinas, com cerca de 5,5 mil lâmpadas.