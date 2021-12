Homem mata namorado da ex-companheira com onze golpes de facão

Crime aconteceu em residência do bairro Rio de Janeiro, em Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: WhatsApp/Divulgação)

Um homem matou com onze golpes de facão o namorado da ex-companheira dele, depois de pular o muro de uma residência. O crime aconteceu em Uberaba, no Bairro Rio de Janeiro, no início da manhã desta segunda-feira (6/12), por volta das 6h30.Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), o suspeito foi preso em flagrante. Mas antes de assassinar a vítima, agrediu fisicamente a mulher, que conseguiu fugir e acionar viatura policial. Ela sofreu fratura no nariz, entre outros ferimentos, e foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Uberaba.A informação do número de golpes de facão que a vítima sofreu foi repassada pela perícia técnica da Polícia Civil (PC) ao canal de notícias Boca no Trombone.A motivação do crime teria sido porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento amoroso com a mulher e nem o envolvimento dela com outro homem. A mulher teria terminado o relacionamento com o suspeito, recentemente.O boletim de ocorrência da Polícia Militar estava em andamento, até o fechamento desta matéria.Segundo informações do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), depois do crime o suspeito abriu bocas de botijão de gás, supostamente para explodir a residência onde ocorreu o crime. Mas a equipe dos bombeiros chegou ao local e evitou a possível explosão.