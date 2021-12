Chuva em BH: Bombeiros são chamados por desabamento em casa

Até o momento da publicação desta reportagem, a Defesa Civil ainda estava a caminho.

A Defesa Civil emitiu nesta manhã um alerta para risco geológico até sexta-feira (10/12 , em virtude do volume de chuva esperado na capital mineira. O órgão recomenda a atenção de toda a população quanto ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.