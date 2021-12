Homem é enforcado e esfaqueado dentro de ônibus

Homem foi atacado dentro do ônibus (foto: Imagem ilustrativa - naeimasgary/Pixabay)



A Polícia Militar procura o criminoso que tentou matar um homem de 42 anos na noite deste domingo (5/12), dentro de um ônibus em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi internada em estado grave. A PM suspeita de que o crime tenha sido motivado por vingança.





Conforme relato do motorista, o suspeito pulou a catraca e se sentou atrás do casal. Pouco depois, enforcou Wanderson com uma espécie de fio, gritando: "Você matou meu irmão. Vou te matar porque você matou meu irmão". Em seguida, desferiu 7 facadas nele. Ao ver a vítima caída, o autor então fugiu a pé rumo à LMG-808.

Wanderson foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem. O quadro dele é grave. O suspeito ainda não foi localizado.





De acordo com a PM, o ônibus é equipado com câmeras de segurança, mas a corporação ainda não obteve acesso às imagens, já que a empresa responsável pelo monitoramento não mantém funcionários trabalhando aos domingos.