Defesa Civil de BH alerta para risco geológico até sexta-feira (10/12)

Tempo chuvoso na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta na manhã desta segunda-feira (6/12), para risco geológico forte em Belo Horizonte até sexta-feira (10/12), em decorrência do grande volume de chuva esperado para a capital mineira nas próximas 48 horas.O órgão destaca que a população deve ter atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.