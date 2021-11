Defesa Civil alerta para tempestade de raios nas próximas horas em Minas

Arinos

Buritis

Formoso

Paracatu

Unaí

Fruta de Leite

Novorizonte

Rio Pardo de Minas

Salinas

Taiobeiras

Bonito de Minas

Cônego Marinho

Januária

Juvenília

Manga

Montalvânia

O Gabinete Militar do Governador (GMG)/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) estima o fim da tempestade para 19h, porém, a variação da nebulosidade pode fazer com que esse horário seja prorrogado ou adiantado.



Há grande risco de queda de energia elétrica e que raios atinjam casas, árvores e pontos altos. A recomendação é ficar dentro de carros, caso você esteja em deslocamento, e nunca se esconder embaixo de nenhuma árvore. Em casa, desligue todos os aparelhos eletrônicos da tomada.



Porém, esse não é apenas o único risco. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ligou alerta de perigo para os 16 munícipios e outros 105 das mesmas regiões para pancadas de chuva com forte intensidade, chegando até 100mm. Há também possibilidade de ventos de tempestade (que são aqueles com mais de 100km/h, segundo a Escala Beaufort).



Consequentemente, árvores podem cair e ruas podem ficar alagadas. As defesas civis dos municípios já estão em alerta para esta situação.

Veja todas as cidades em alerta para chuvas intensas