Motorista bêbado capota carro e passageiro morre em Cruzeiro da Fortaleza

Acidente aconteceu na BR-146 (foto: Divulgação/PMMG)

Uma caminhonete capotou e um dos passageiros morreu na rodovia BR-146, no município de Cruzeiro da Fortaleza, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista estava embriagado e acabou preso depois de receber atendimento médico. No veículo ainda estava outra pessoa, que também se feriu.O veículo foi encontrado pelos policiais já capotado, ao lado da pista, na altura do KM 37 da rodovia. Segundo o que foi informado aos policiais, o condutor perdeu o controle em uma curva e a caminhonete acabou tombando na ribanceira. O motorista, de 20 anos, relatou que seguia no sentido distrito de Brejo Bonito para Serra do Salitre e que o carro escapou por conta da pista molhada.A principal vítima do capotamento foi um homem de 33 anos, encontrado já fora do veículo e sem sinais vitais. Não se sabe foi lançado para fora da caminhonete ou se estava de cinto de segurança e saiu depois do tombamento. Outro passageiro, de 21 anos, sofreu escoriações pelo corpo e quebrou um dos braços.Devido aos sinais de que o condutor teria consumido bebida alcoólica, como olhos avermelhados e hálito etílico, foi feito o teste com etilômetro, que acusou a embriaguez e justificou a detenção em flagrante.O proprietário do veículo não estava na viagem, mas foi localizado e detido por permitir a condução da caminhonete por pessoa embriagada. Tanto ele quanto o motorista foram levados para a delegacia de plantão em Patrocínio.