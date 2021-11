Acidente na BR-040 mata idosa e deixa o marido e a neta dela feridos

As causas do acidente que vitimou uma mulher ainda não são conhecidas (foto: CBMMG)

Uma mulher morreu e duas outras pessoas ficaram feridas, num acidente entre um ônibus e um automóvel de passeio, no quilômetro 615 da BR-040, próximo ao trevo de Ouro Branco, na madrugada deste domingo (21/11). Conforme o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia sentido Rio de Janeiro, quando se envolveu em uma colisão lateral com o automóvel.No automóvel, estavam três pessoas. A mulher, de 65 anos, que morreu, estava no banco dianteiro. O motorists, marido dela, de 64 anos, foi levado para o Hospital Maternidade São José, em Ouro Branco, em estado grave.A menina, de sete anos, neta do casal, teve algumas lesões leves e foi pela unidade de resgate dos bombeiros para o mesmo hospital. Não houve vítimas entre os ocupantes do ônibus. Além do Corpo de Bombeiros e SAMU, participaram da operação a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipe de resgate da Via-040.