Bebê de 4 meses é encontrada morta na cama da mãe

Bebê de quatro anos possivelmente morreu por asfixia enquanto dormia (foto: Reprodução/PMMG)

Uma bebê de quatro meses foi encontrada morta na manhã deste domingo (5/12), no Bairro Parque Novo Ceasa, Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar, a suspeita é que a bebê tenha morrido de asfixia.