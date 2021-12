Incêndio atinge Xico da Carne, tradicional restaurante de BH; veja vídeo

Tradicional restaurante de BH pegou fogo neste domingo (5/12) (foto: Reprodução/Google Street View e Reprodução/Gui__Rezende/Twitter) Um incêndio assustou os clientes e funcionários do restaurante Xico da Carne, no Bairro Santa Inês, Região Leste de BH, na noite deste domingo (5/12).









Conforme o boletim de ocorrência, as chamas não chegaram a se alastrar e diminuíram durante o deslocamento das equipes ao local. Os agentes, agora, trabalham no rescaldo do incêndio.

Incêndio no restaurante Xico da Carne, no bairro Santa Inês. pic.twitter.com/KcMDdUl4J6 — Guilherme Rezende (@Gui__Rezende) December 6, 2021