Incêndio em galpão que guardava pneus mobiliza bombeiros em Valadares

O fogo consumiu os pneus e outros materiais que estavam no galpão e assustou os moradores do Bairro Elvamar (foto: Reprodução redes sociais)

Um galpão usado por um frigorífico para guardar pneus e outros materiais, no Bairro Elvamar, em Governador Valadares, foi parcialmente consumido pelo fogo na tarde deste sábado (4/12).

A densa cortina de fumaça preta que resultou da queima dos pneus foi vista em vários pontos da cidade e assustou os moradores dos bairros da região da Ibituruna, do outro lado da ponte de São Raimundo e vizinhos do Bairro Elvamar.

O incêndio, segundo informou o Corpo de Bombeiros, começou nos fundos do galpão, ao lado do frigorífico. Além de pneus, outros materiais ficavam guardados neste galpão e ajudaram a disseminar fogo e fumaça.

Apesar do susto e da apreensão dos moradores com a movimentação das viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o incêndio não fez vítimas.

Junto com os militares do Corpo de Bombeiros, voluntários e trabalhadores do frigorífico se empenharam para extinguir as chamadas, utilizando mais de 30 mil litros de água. Um caminhão-pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares (SAAE-GV) foi enviado ao local do incêndio para dar suporte aos trabalhos.

Para garantir a segurança das famílias que moram ao lado do galpão onde aconteceu o incêndio, todas elas foram orientadas a deixar suas casas. A energia elétrica também foi interrompida no local durante a ação dos bombeiros e voluntários. Ainda não se sabe o que ocasionou ao fogo.