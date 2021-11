Princípio de incêndio assusta pacientes de hospital em Ipatinga

Para garantir a segurança, pacientes e trabalhadores da saúde foram orientados a deixar as áreas internas do HMC (foto: Divulgação FSFX)

Um princípio de incêndio assustou pacientes e equipes de médicos e enfermeiros na manhã desta segunda-feira (29/11) no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O fogo começou em um laboratório do HMC e levou muita gente para o lado de fora do hospital.

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação, e que administra o Hospital Márcio Cunha, informou que o princípio de incêndio ocorreu nas dependências do Laboratório de Material Limpo do hospital.

O fogo, segundo a FSFX, foi rapidamente extinto pelas equipes de segurança interna do HMC e pelo Corpo de Bombeiros. A fundação informou também que por motivo de segurança, todos os pacientes e profissionais de saúde que atuavam no hospital foram orientados a deixar as áreas próximas ao laboratório.

Apesar do susto, não houve vítimas ou feridos. Por causa dos problemas gerados pelo princípio de incêndio, a Fundação São Francisco Xavier informou que o atendimento eletivo, destinado aos pacientes, foram suspensos nesta segunda-feira e serão retomados nesta terça-feira (30/11).