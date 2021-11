Incêndio atinge padaria no Bairro Gutierrez, em BH

Padaria fica na Avenida Raja Gabaglia, 220 (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press)

Cozinha foi atingida pelo incêndio (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação )





''Tiveram alguns prejuízos, alguns utensílios e prateleiras. Mas o incêndio foi controlado com poucos minutos de combate'', finalizou.

Um incêndio atingiu a padaria Boníssima na noite deste sábado (13/11) no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte. Não houve vítimas.Militares do Corpo de Bombeiros do 1º BBM foram acionados para combater o fogo na Avenida Raja Gabaglia, 220, por volta de 21h.''Fomos acionados para incêndio em padaria. Chegando ao local, verificamos que tratava-se de uma uma fritadeira esquecida ligada. Os proprietários começaram a fazer o combate inicial com extintores mas não foi efetivo'', explicou um dos bombeiros que atuaram na ocorrência.Segundo a corporação, o trabalho dos militares foi rápido e eles conseguiram controlar o fogo, que tinha começado no subsolo da Boníssima.