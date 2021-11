Festival da Jabuticaba, em Sabará, é embargado pelo Corpo de Bombeiros

Festival da Jabuticaba começaria na noite desta sexta-feira (12/11) (foto: Divulgação/Prefeitura de Sabará)









O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Sabará, responsável pela realização do evento, e aguarda retorno.





Retorno após edição virtual





Por causa da pandemia da COVID-19, em 2020, o Festival da Jabuticaba foi realizado de forma virtual. Já neste ano, que marca a 35ª realização do evento, o público recebeu a informação de que poderia comparecer presencialmente, desde que retirasse os ingressos pela internet. A procura foi grande e as entradas estavam esgotadas.





A programação estava marcada para ocorrer no Centro Administrativo Prefeito Hélio Geraldo de Aquino, localizado no Centro da cidade. Mesmo com algumas restrições, o retorno das atividades presenciais foi comemorado por moradores, produtores e turistas em Sabará.



Nas redes sociais, visitantes lamentaram a decisão de embargo do festival.



Vim pra Sabará pro festival de Jabuticaba. Chego aqui e o evento foi cancelado %uD83E%uDD21%uD83E%uDD21%uD83E%uDD21 %u2014 Ana Vitória (@anavitoriads25) November 12, 2021

Jabuticaba é patrimônio em Sabará

Em Sabará, a jabuticaba é chamada de 'ouro negro' e é considerada patrimônio imaterial do município. Este é o evento mais aguardado do ano pelos produtores de derivados da fruta, rede hoteleira e restaurantes do município.

Segundo dados da secretaria municipal de Turismo, em anos anteriores à pandemia, o evento gerava renda estimada em mais de R$ 5 milhões. Eram quatro dias de festival, realizado no Centro Histórico, com apresentações culturais para cerca de 130 mil pessoas que circulam no período.



(Com informações de Jéssica Alves, especial para o EM)

O tradicional Festival da Jabuticaba, que ocorre anualmente em Sabará, na Grande BH, foi embargado pelo Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (12/11). De acordo com a instituição, o chamado "Projeto de Evento Temporário (PET)", obrigatório para a realização da festividade, não foi encontrado.