Maior festa de Sabará, Festival da Jabuticaba, retorna de forma presencial

Este ano, a maior festa de Sabará, o Festival da Jabuticaba, poderá receber o público que terá acesso limitado (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação) Moradores, produtores e turistas comemoraram a novidade que foi anunciada esta semana pela Prefeitura de Sabará. A festa mais tradicional da histórica cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o Festival de Jabuticaba, nesta 35ª edição, retomará com o público presencial e controlado nos finais de semana de 12 de novembro a 12 de dezembro. Além dele, o Festival da Banana, nos dias 6 e 7 de novembro, no Distrito de Ravena, também receberá os visitantes neste ano.



Segundo dados da secretaria municipal de Turismo, em anos anteriores à Pandemia, o evento gerava renda estimada em mais de R$ 5 milhões. Eram quatro dias de festival, realizado no Centro Histórico, com apresentações culturais para cerca de 130 mil pessoas que circulam no período.



Este ano, houve muitas mudanças para que o público pudesse retornar. O principal é que a entrada será controlada para que haja o distanciamento social. O turista terá que fazer a reserva de forma gratuita no site Sympla para apresentar o ingresso. A retirada dos ingressos começará a partir da semana que vem, quando a prefeitura divulgará amplamente, segundo o secretário de Cultura de Sabará, André Alves.



“Estes eventos são muito importantes para o calendário do município. Era nosso interesse que não passássemos dois anos sem realizá-los. Como a onda verde do Minas Consciente nos possibilita em realizar eventos com público em espaços abertos, nós conseguimos fazer versões menores do Festival da Jabuticaba e da Banana. São todos limitados com controle de público. Nós ampliamos o calendário do Festival da Jabuticaba em mais de um final de semana para diluir o público, até para a cidade não ficar super lotada”, pontuou André Alves sobre a necessidade de seguir todos os protocolos de biossegurança.



O Festival da Jabuticaba é uma festa que toda a cidade participa, mesmo de forma indireta. Mesmo fora do Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino, onde ocorrerá o Festival, todos os demais restaurantes e bistrôs da cidade, estarão oferecendo pratos típicos feitos com a fruta. Entre os produtos oferecidos pelos pequenos produtores, está mudas da jabuticabeira, licor, geleia, sorvete, vinhos, molhos, doces entre outros.



Festival da Banana movimenta produtores de Ravena



Este ano, o 12º Festival da Banana também receberá os visitantes em Ravena em 6 e 7 de novembro, das 9h às 20h, no Restaurante Jeito de Mato, localizado na zona rural do distrito.



Nestes dois dias de festa haverá apresentações culturais gratuitas, exposição e venda de produtos derivados da banana e artesanato confeccionado na região, feitos principalmente com a palha da bananeira.



Produtores da banana, ano passado, tiveram que apresentar e vender os derivados da fruta de forma online (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Devido à Pandemia, o Festival da Banana terá capacidade limitada em 600 pessoas. Os ingressos também serão retirados de forma gratuita pelo Sympla. O link estará disponível, em breve.



Mais informações serão divulgadas, em breve, no site da Prefeitura de Sabará e a secretaria municipal de Turismo disponibilizou o telefone (31) 3671-1403 para mais detalhes.