Sem programa pro domingo? Volta do BH é da Gente tem diversão gratuita

(foto: Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação)

Confira os locais do programa BH é da Gente:

Savassi (Centro-Sul), nos trechos de cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, Bairro Funcionários

Avenida Guarapari (Pampulha), no trecho entre a avenida Portugal e a Rua Deputado Salim Nacur, no Bairro Santa Amélia

Rua Araribá (Noroeste), no trecho entre as ruas Marcazita e Carmo do Rio Claro

Avenida Silva Lobo (Oeste), no trecho entre as ruas Xapuri e Garret, nos bairros Grajaú e Nova Granada

A Prefeitura de Belo Horizonte retoma amanhã (24/10) as atividades do programa BH é da Gente, suspenso desde março do ano passado devido à pandemia do Coronavírus. Porem, com o avanço da vacinação e a melhoria dos indicadores de transmissão da Covid-19 na cidade, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) considerou favorável o seu retono.O programa BH é da Gente leva semanalmente – sempre aos domingos, das 9h às 13h – atividades recreativas a quatro regionais de BH: Savassi (Centro-Sul), Avenida Silva Lobo (Oeste), Avenida Guarapari (Pampulha) e Rua Araribá (Noroeste).A programação disponibiliza brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas, totó, pintura de rosto, dentre outros. Elberto Furtado, secretário da Smel, destaca que o grupo que frequenta o programa ainda não foi vacinado, e que o uso de máscara é obrigatório. Também haverá disponibilidade de álcool em gel em todas as unidades do programa e a utilização escalonada dos brinquedos para não provocar aglomeração.O objetivo do BH é da Gente é promover a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer ao ar livre. Assim, as vias públicas locais são fechadas ao trânsito para estimular o uso de bicicleta, patins e outros equipamentos esportivos de maneira segura. Porém, os adultos devem ficar atentos, já que a realização do evento está condicionada à não ocorrência de chuva.