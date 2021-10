Poços de Caldas: bombeiros encontram corpo dentro de carro em chamas

(foto: Bombeiros/Divulgação)

Ao atender ao chamado de uma explosão no Centro de Poços de Caldas, Região Sul de Minas Gerais, os bombeiros encontraram um veículo em chamas.Ao prosseguir com o procedimento de combate ao fogo, os militares se surpreenderam com um corpo envolto em chamas no interior do veículo.Após a extinção do fogo, a Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia do corpo carbonizado. Após o trabalho, a vítima foi retirada do veículo e entregue ao serviço funerário municipal.