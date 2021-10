Veículo capota e atinge andarilho durante a madrugada no Anel Rodoviário

(foto: Google Street View)

Um veículo capotou e acabou atingindo um andarilho nesta madrugada de sábado (23/10), no Anel Rodoviário, altura do Bairro Jardim Alvorada, Região Noroeste de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem de 28 anos que conduzia o veículo estava desatento, mexendo no celular, quando perdeu o controle e provocou o acidente.A Polícia Militar e os Bombeiros se deslocaram até o local e já encontraram o motorista fora do veículo. O homem apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura em um membro superior.Já o andarilho estava com o nível de consciência afetado, apresentando uma laceração no braço e traumatismo craniano. Uma ambulância do Samu conduziu as vítimas para o atendimento médico.