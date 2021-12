Minas Gerais deve ter chuvas constantes até terça-feira (7/12)

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A semana está começando com mais chuvas em Minas, e a previsão dos meteorologistas é que este tempo dure até na terça-feira (7/12). O grande volume deve fazer com que a temperatura não passe dos 26°C em BH.

Nesta segunda-feira (6/12), o céu amanheceu encoberto por nuvens e a menor temperatura de BH foi no Cercadinho, 17°C. A máxima não deve passar dos 24°C, em decorrência da instabilidade no tempo.

Em Monte Verde, no Sul de Minas, a mínima foi 12,7°C, nas primeiras horas da manhã. Já a maior temperatura do estado deve ser de 35°C, no Vale do Jequitinhonha.

De acordo com o Inmet, o tempo deve ficar estável a partir de quinta-feira (9/12), diminuindo a possibilidade de chuvas e elevando os termômetros em todo o estado. “Na capital mineira, a previsão é que ocorram aberturas de sol em alguns momentos, e pode fazer até 30°C no fim de semana”, explica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen