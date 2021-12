Chuva veio acompanhada de granizo em BH nesta tarde; veja vídeos

Chuva de granizo (foto: WhtasApp/Reprodução)

Belo-horizontinos foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira (3/12) com uma chuva de granizo, acompanhada de vento forte.Moradores dos bairros Prado (Região Oeste), Barro Preto (Centro-Sul), Lourdes (Centro-Sul) e Coração de Jesus (Região Noroeste) relataram a queda de granizo. A Defesa Civil de Belo Horizonte chegou a emitir um alerta para a possibilidade de ocorrência. O aviso é válido até as 17h40.

Média histórica

Por volta das 15h30, chovia forte nas regiões Noroeste, Oeste, Centro-Sul e Leste. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, não há ocorrências de destaques relacionados às chuvas em BH e região. Mais cedo, o órgão já havia recomendando atenção para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8h de sábado (4).

Em Belo Horizonte, a média climatológica para o mês de dezembro é de 358,9mm. E, de acordo com os dados da série histórica do Inmet, o mês de dezembro mais chuvoso ocorreu em 2011 com total de chuva de 720mm e o mais seco foi no ano de 1963, com apenas 86,6mm de precipitação.



A previsão para este sábado (4) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem ficar entre 28ºC e 16ºC.

Como receber alertas

Recomendações

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica %u2800- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores- Procure estacionar em um local seguro e cobertoFonte: Defesa Civil de Belo Horizonte