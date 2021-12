Fim de semana de calor em BH; chuvas estarão concentradas no Norte de Minas

Manhã de céu claro com algumas nuvens na capital (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) No fim de semana em BH, deve ser de pequena a possibilidade de chuva e as temperaturas ficam em elevação, podendo chegar aos 30°C no domingo (5/12). Já na Faixa Norte, a previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas durante este período. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





"As chuvas estarão mais concentradas nestas regiões devido ao aquecimento durante o dia, e por ter maior disponibilidade de umidade do clima", explica a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.



"Nas demais áreas do estado, o tempo fica parcialmente nublado com apenas possibilidade de chuvas fracas, isso incluindo BH", acrescenta a meteorologista.



Nesta sexta-feira (3/12) a capital amanheceu com céu claro e algumas nuvens. A menor temperatura foi 16,5°C na estação meteorológica do Cercadinho. A máxima deve chegar aos 28°C. De acordo com o Inmet, nas regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o céu fica nublado a parcialmente nublado, e pode haver chuvas durante todo o fim de semana.





As temperaturas em BH devem ter ligeira elevação, variando entre 11°C de mínima e 30°C a máxima no domingo (5/12). No estado, a maior temperatura deve permanecer em 36°C durante todo o fim de semana, na Região do Jequitinhonha.





A mínima da madrugada de hoje foi em Monte Verde, Sul de Minas, 11,3°C. Enquanto a maior está prevista para chegar aos 36°C no Norte de Minas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra