Pancadas de chuva estão previstas para a noite desta quinta-feira (2/12)

Os torcedores que vão assistir fora de casa ao jogo Os torcedores que vão assistir fora de casa ao jogo Atlético MG x Bahia , que será transmitido por TV na noite desta quinta-feira (2/12) e poderá dar o título do Campeonato Brasileiro, devem ficar atentos. Meteorologistas preveem pancadas de chuvas em Belo Horizonte.

Nas regiões Norte, Noroeste e Central mineira devem ocorrer também chuvas mais intensas no início da noite. Já nas demais áreas, o tempo fica parcialmente nublado com apenas possibilidade de chuva isolada.

“As chuvas ainda devem permanecer em Minas até no sábado (4/12), e começam a perder força a partir do domingo (5/12)”, explica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.

“Porém, no início da próxima semana, há uma chance remota de ocorrer chuvas na capital mineira”, destaca Claudemir.

A mínima de BH foi de 17,6°C na estação meteorológica do Cercadinho. A máxima deve ficar em torno de 29°C.

No Norte de Minas, os termômetros podem alcançar os 34°C, no período de maior aquecimento.

A menor temperatura do estado foi registrada em Monte Verde, Região Sul, 11,6°C durante a madrugada de hoje.

