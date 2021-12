Chuvas fortes são esperadas para todo o mês de Dezembro

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Dezembro começa nesta quarta-feira (1/12) e a previsão dos meteorologistas é de que seja um mês de muitas chuvas em Minas, com temperaturas amenas.

“Com a chegada de novas frentes frias, o estado pode ter pancadas fortes de chuva em vários momentos neste mês de Dezembro. Com isso, cria-se uma instabilidade no tempo que faz os termômetros declinarem”, explica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.

“Em Belo Horizonte, a média de temperatura para Dezembro deve ficar em torno de 23°C”, acrescenta o meteorologista.

Claudemir Azevedo também ressalta que as chuvas podem ter pequenas pausas, o que contribui para aberturas de sol.

Nesta quarta-feira (1/12) o céu amanheceu encoberto com chuva constantes, em praticamente todo o estado. De acordo com o Inmet, esta condição de tempo deve permanecer até o fim do dia.

A Defesa Civil de Belo Horizonte, divulgou o volume de chuva para cada região da capital mineira, nas últimas 11 horas. Confira:

Barreiro - 34,4 mm

Centro Sul - 15,1 mm

Leste - 5,8 mm

Nordeste - 16,6 mm

Noroeste - 13,8 mm

Oeste - 21,8 mm

Pampulha - 10,0 mm

Venda Nova - 14,2 mm.

Além disso, nas regiões Norte, Noroeste, Leste, Zona da Mata e Central mineira, podem ocorrer pancadas fortes em alguns momentos, desta quarta (1/12).

Na madrugada de hoje, BH registrou 17,3°C na estação meteorológica do Cercadinho como a menor temperatura da capital. A maior não deve passar dos 26°C.

No Sul, em Monte Verde, a temperatura chegou a 16°C durante a noite.

A máxima do estado deve ocorrer no Norte de Minas, podendo chegar aos 32°C, no período da tarde.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen