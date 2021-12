Pirulito da Praça Sete ganha 'camisinha' no Dia Mundial de Combate à Aids

Atos de manifestação sobre o Dia Mundial de combate a AIDS (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Neste 1º de dezembro é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Em Belo Horizonte, ocorreram várias manifestações de conscientização sobre o uso do preservativo, mas uma dela chamou a atenção de quem passava pelo Centro da capital nesta quarta-feira: os manifestantes colocaram um plástico sobre o Pirulito que fica na Praça Sete, representando a camisinha. Neste 1º de dezembro é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Em Belo Horizonte, ocorreram várias manifestações de conscientização sobre o uso do preservativo, mas uma dela chamou a atenção de quem passava pelo Centro da capital nesta quarta-feira: os manifestantes colocaram um plástico sobre o Pirulito que fica na Praça Sete, representando a camisinha.

Os objetivos desse projeto são determinar a incidência da infecção por HIV, avaliar o impacto de intervenções educativas e aconselhamento na gestão do risco e prevenção para a infecção pelo vírus da Aids e outras IST, além de discutir os aspectos técnicos e éticos relacionados às vacinas anti-HIV para preparar os voluntários para participação autônoma em futuros ensaios.

A Associação das Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig), que está na luta contra a Aids há 20 anos, também realizou atos de manifestações de conscientização no Centro de BH.



“A iniciativa de colocar este plástico representando um preservativo no Pirulito da Praça Sete é para conscientizar toda a população sobre o uso do preservativo nas relações”, explica a Diretora da Aspromig Cida Vieira, que já está no seu segundo mandato.

Organizadora do movimento de conscientização (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

“Desde o início da pandemia do COVID, o número de crianças e adolescentes que contraíram o vírus do HIV está chegando a quase 300 infectados por ano. Nossa associação trabalha em conjunto com o ‘BH de mãos dadas', que faz parte da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), e também estamos com o projeto ‘Viva Melhor’, que faz testagem do vírus no público mais vulnerável da capital”, conta a diretora.

“Estamos com parceria fechada com alguns sites de boates de garotas de programa para realizar a propaganda desta conscientização e realizar testagens neste público também”, acrescenta Cida.





A história do Pirulito da Praça Sete

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estado de Minas (@estadodeminas)

O Pirulito da Praça Sete teve sua pedra fundamental lançada em 7 de setembro de 1922 e foi inaugurado em 7 de setembro de 1924. A história do Pirulito a Praça Sete , iniciada em Betim, é recheada de fatos memoráveis, polêmicas e mudanças e foi contada em nossa série Sabia Não, Uai!. Na tarde de hoje, os integrantes da Aspromig também farão atos de conscientização em várias partes da capital, distribuindo sachês e insumos.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira